Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende

Werdau
Ein Brett, zwei Krüge, 52 Mitspieler – und 20 Jahre Schwung: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde das Maßkrugschieben zur Traditionsshow mit Humor, Präzision und Oldtimer-Ehrenrunde.
Ein Schiebebrett aus Fichtenholz, zwei gläserne Maßkrüge und ein Dörfchen mit Sportsgeist: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde einmal mehr sichtbar, wie aus einer bayerischen Idee eine sächsische Erfolgsgeschichte wird. Ein Maßkrug ist in Dänkritz schon oft ins Rollen gekommen – aber selten mit so viel Schwung wie diesmal. Am...
