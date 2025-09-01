Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende

Besucher des Nachbarschaftsfestes gaben beim Maßkrugschieben ihr Bestes.
Besucher des Nachbarschaftsfestes gaben beim Maßkrugschieben ihr Bestes. Bild: Roland Wagner
Werdau
Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Brett, zwei Krüge, 52 Mitspieler – und 20 Jahre Schwung: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde das Maßkrugschieben zur Traditionsshow mit Humor, Präzision und Oldtimer-Ehrenrunde.

Ein Schiebebrett aus Fichtenholz, zwei gläserne Maßkrüge und ein Dörfchen mit Sportsgeist: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde einmal mehr sichtbar, wie aus einer bayerischen Idee eine sächsische Erfolgsgeschichte wird. Ein Maßkrug ist in Dänkritz schon oft ins Rollen gekommen – aber selten mit so viel Schwung wie diesmal. Am...
