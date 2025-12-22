MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Eselhof Blumenwiese bei Werdau: Wo nicht nur an Weihnachten tierischer Trost wartet

Seit dem Sommer leben Sandy Zayenes Esel Adrian, Emilio, Gerry und Enno auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf. Alle vier lieben Heu – und Besucher.
Seit dem Sommer leben Sandy Zayenes Esel Adrian, Emilio, Gerry und Enno auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf. Alle vier lieben Heu – und Besucher. Bild: Ralph Köhler
Mal necken sie sich, mal kuscheln sie: die Esel vom Eselhof Blumenwiese.
Mal necken sie sich, mal kuscheln sie: die Esel vom Eselhof Blumenwiese. Bild: Ralph Köhler
Ob da was Leckeres in der Jackentasche drin ist? Sandy Zayene ist es gewöhnt, dass sie gestupst und beknabbert wird.
Ob da was Leckeres in der Jackentasche drin ist? Sandy Zayene ist es gewöhnt, dass sie gestupst und beknabbert wird. Bild: Ralph Köhler
Seit dem Sommer leben Sandy Zayenes Esel Adrian, Emilio, Gerry und Enno auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf. Alle vier lieben Heu – und Besucher.
Seit dem Sommer leben Sandy Zayenes Esel Adrian, Emilio, Gerry und Enno auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf. Alle vier lieben Heu – und Besucher. Bild: Ralph Köhler
Mal necken sie sich, mal kuscheln sie: die Esel vom Eselhof Blumenwiese.
Mal necken sie sich, mal kuscheln sie: die Esel vom Eselhof Blumenwiese. Bild: Ralph Köhler
Ob da was Leckeres in der Jackentasche drin ist? Sandy Zayene ist es gewöhnt, dass sie gestupst und beknabbert wird.
Ob da was Leckeres in der Jackentasche drin ist? Sandy Zayene ist es gewöhnt, dass sie gestupst und beknabbert wird. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Eselhof Blumenwiese bei Werdau: Wo nicht nur an Weihnachten tierischer Trost wartet
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Niederalbertsdorf kann jeder Tiere besuchen, die aus traditionellen Krippenspielen bekannt sind: die Esel Adrian, Emilio, Enno und Gerry. Warum sie ihren Besuchern Wärme und Frieden schenken.

Ganz egal, wer das Quartett auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf zum ersten Mal sieht: Die Reaktion ist immer die gleiche, sagt Sandy Zayene (48) schmunzelnd. „Alle sagen: ,Ooooh, diese puscheligen Ohren!‘“ Vier Ohren-Paare an neugierigen Eselsköpfen strecken sich über und durch den Zaun. Ihr Fell fühlt sich so weich und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
09.04.2025
3 min.
Kleines Dorf in Westsachsen: Tausende wunderbar bemalte Eier sorgen für Ausnahmezustand
Rosemarie Rauh und Beate Schumann (rechts) gehören zu den Organisatorinnen des Ostergartens.
Am 12. April öffnet wieder der Ostergarten auf dem Festplatz in Niederalbertsdorf. Die Macherinnen freuen sich auf Tausende Besucher, die auch mit Reisebussen kommen.
Annegret Riedel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
11.12.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt in Werdau: Was Pizza-Waffeln, Schoko-Äpfel und Amaretto-Glühwein kosten
Zum ersten Mal beim Werdauer Weihnachtsmarkt dabei: Lutz Kraege mit seiner „Waffelmeisterei“. Der Zwickauer bietet auch eine herzhafte Waffel-Variante an.
Von Donnerstag bis Sonntag öffnen 30 Buden vor dem Rathaus und laden zum Schauen, Geschenkekaufen, Schlemmen im weihnachtlichen Lichterglanz ein. Was Besucher über den Weihnachtsmarkt wissen sollten.
Annegret Riedel
Mehr Artikel