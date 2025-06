Hofladen-Chefin in Westsachsen setzt auf Dinge, die man im Supermarkt nicht kaufen kann

Mit ihrem eigenen Geschäft „Landliebe Niederalbertsdorf“ hat sich Sandy Simon einen langgehegten Traum erfüllt. Die meisten ihrer Produkte stammen aus der heimischen Küche.

Kirsch-Vanille-Traum, beschwipste Johannisbeere, Apfel-Veilchen-Genuss: Die Namen, die Sandy Simon für ihre Marmeladen und Chutneys gefunden hat, machen Lust auf mehr. In ihrem vor wenigen Tagen eröffneten Hofladen in der Glasbergstraße 4 in Niederalbertsdorf bietet sie jede Menge Selbstgemachtes an. „Zur Eröffnung am vergangenen Wochenende...