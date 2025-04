Lärm und Schienenersatzverkehr: Bahnprojekt in Werdau birgt Herausforderungen für Reisende und Anwohner

Ab dem 31. März baut die Deutsche Bahn auf dem Bahnhof in Werdau. Unter anderem werden Gleise verlängert und Weichen neu installiert. Das führt zu Behinderungen.

Im Bereich des Bahnhofes Werdau wird ab dem kommenden Montag im Auftrag der Deutschen Bahn gebaut. Lydia Matus stellt sich auf Lärmbelästigungen und Sperrungen in. Am Ende der Dr.-Külz-Straße, und damit sehr nahe am Geschehen, hat die Werdauerin ihren Pflegedienst, und die Familie wohnt ebenfalls dort. Direkte Maßnahmen, um den Baulärm zu...