Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus

Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben.
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben. Bild: Christian Verlag
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben.
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben. Bild: Christian Verlag
Werdau
Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im „Sächsisches Allerlei“ zeigt Kristina vom Dorf, dass Heimatliebe durch den Magen geht. Ob beim Pralinengießen oder Stollenbacken – die 38-Jährige taucht tief in die kulinarische Welt Sachsens ein.

Zwiebeln, Bauchspeck, Gewürzgurkensud, Schnittlauch und Fleischsalat, das sind einige der Zutaten für den „Langenreinsdorfer Kartoffelsalat von der Sachsenmuddi“, den Kristina vom Dorf so gerne isst. „Das Rezept stammt von meiner Mama. Deshalb ist es mein allerliebstes“, sagt die 38-Jährige, die in wenigen Tagen ihr Kochbuch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
08.10.2024
6 min.
Mit Witz und großer Klappe: Wo Sachsen-Muddi Kristina vom Dorf das Frechsein lernte
Kristina liebt es, Zeit auf dem Hof ihrer Eltern in Langenreinsdorf zu verbringen. Auf Social-Media-Kanälen ist sie als Sachsen-Muddi bekannt.
Kristina vom Dorf (37) ist als Sachsen-Muddi bekannt. In lustigen Videos erklärt sie Sachsen-Vokabeln und die Eigenarten der Sachsen. Jetzt plant sie sogar ein Kochbuch. „Freie Presse“ hat sie auf dem Bauernhof ihrer Kindheit getroffen.
Nicole Jähn
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.12.2024
4 min.
Aufgewachsen in einem Dorf bei Crimmitschau: Die Sachsen-Muddi zwischen Videodreh, Lesereise und Mutterpflichten
Ohne Fans kommt auch Kristina vom Dorf nicht aus: Während ihres Auftritts im Crimmitschauer Theater hatte die Sachsen-Muddi Zeit für ein Treffen mit Willy, Nicole und Emma Thorhauer sowie Mario und Annett Dittrich (von links).
Kristina vom Dorf zelebriert den sächsischen Dialekt. Dafür wurde die Autorin und Bloggerin zur Westsächsin 2023 gekürt. Leser können jetzt entscheiden: Wer ist ihr regionaler Held im Jahr 2024?
Jochen Walther
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel