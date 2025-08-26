Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus

Im „Sächsisches Allerlei“ zeigt Kristina vom Dorf, dass Heimatliebe durch den Magen geht. Ob beim Pralinengießen oder Stollenbacken – die 38-Jährige taucht tief in die kulinarische Welt Sachsens ein.

Zwiebeln, Bauchspeck, Gewürzgurkensud, Schnittlauch und Fleischsalat, das sind einige der Zutaten für den „Langenreinsdorfer Kartoffelsalat von der Sachsenmuddi", den Kristina vom Dorf so gerne isst. „Das Rezept stammt von meiner Mama. Deshalb ist es mein allerliebstes", sagt die 38-Jährige, die in wenigen Tagen ihr Kochbuch...