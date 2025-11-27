Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach Angriff auf Fanbus der Kassel Huskies in Crimmitschau: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch.
Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch.
Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Nach Angriff auf Fanbus der Kassel Huskies in Crimmitschau: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Vorfall, der sich Mitte November ereignet hat, gibt es neue Informationen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hessen erlitt Verletzungen. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen.

Zwei Anzeigen liegen der Polizei zu den Vorfällen nach der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies vor. Kurz nach dem Spiel, welches die Gäste aus Hessen am 16. November im Penaltyschießen für sich entscheiden konnten, gab es in der Nähe des Kunsteisstadions im Sahnpark einen Angriff auf einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
1 min.
Abendlicher Stromausfall in rund 370 Haushalten im Erzgebirge: Das war der Grund
In Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwoch der Strom ausgefallen.
In Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwochabend zeitweise der Strom ausgefallen. Reparaturarbeiten dauern an. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
08:43 Uhr
2 min.
Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild)
Zuerst vermuteten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung bei der Hamburger Familie. Ein Gutachten stellt nun klar: Eine Vergiftung durch Insektizide im Hotel ist die Ursache.
18.11.2025
3 min.
Angriff auf Huskies-Fanbusse in Crimmitschau: Eispiraten-Chef beginnt mit Aufarbeitung und spricht von „Vollidioten“
Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann steht nach dem Vorfall an den Huskies-Fanbussen im Austausch mit der Polizei.
Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten stehen im Austausch mit der Polizei und dem Club aus Hessen. Jörg Buschmann kündigt an: „Wir werden die Zügel anziehen müssen.“
Holger Frenzel
17.11.2025
3 min.
Vorfall nach Eishockey-Familientag in Crimmitschau: Huskies-Fanbeauftragter spricht von Körperverletzung und Sachbeschädigung
Rund 500 Fans aus Kassel waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Bei der Abreise gab es einen Angriff auf Fan-Busse der Kassel Huskies. Die Polizei, die von 10 bis 15 dunkel gekleideten Personen spricht, nimmt Ermittlungen auf. Wie Fans aus Hessen den Vorfall erlebt haben.
Holger Frenzel
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel