Nach Angriff auf Fanbus der Kassel Huskies in Crimmitschau: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Nach dem Vorfall, der sich Mitte November ereignet hat, gibt es neue Informationen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hessen erlitt Verletzungen. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen.

Zwei Anzeigen liegen der Polizei zu den Vorfällen nach der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies vor. Kurz nach dem Spiel, welches die Gäste aus Hessen am 16. November im Penaltyschießen für sich entscheiden konnten, gab es in der Nähe des Kunsteisstadions im Sahnpark einen Angriff auf einen... Zwei Anzeigen liegen der Polizei zu den Vorfällen nach der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies vor. Kurz nach dem Spiel, welches die Gäste aus Hessen am 16. November im Penaltyschießen für sich entscheiden konnten, gab es in der Nähe des Kunsteisstadions im Sahnpark einen Angriff auf einen...