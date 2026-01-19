Neustart in Werdau: Bekanntes Eiscafé soll bald wieder seine Türen öffnen

Der Eisladen an der August-Bebel-Straße wird künftig von einem Glauchauer betrieben. Und wie geht es in Crimmitschau weiter?

Im ehemaligen Eiscafé „Capri“ an der August-Bebel-Straße in Werdau tut sich etwas. Die Fensterscheiben sind mit Folie verhangen. Ein Schild an der Eingangstür verweist auf Renovierungsarbeiten. „Wir machen die Räume für die bevorstehende Eröffnung schön“, sagte am Montag ein Mitarbeiter der Eismanufaktur Glauchau. Unter diesem Namen... Im ehemaligen Eiscafé „Capri“ an der August-Bebel-Straße in Werdau tut sich etwas. Die Fensterscheiben sind mit Folie verhangen. Ein Schild an der Eingangstür verweist auf Renovierungsarbeiten. „Wir machen die Räume für die bevorstehende Eröffnung schön“, sagte am Montag ein Mitarbeiter der Eismanufaktur Glauchau. Unter diesem Namen...