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Thomas Hennig und Cornelia Hauptmann freuen sich auf die Saison an der Koberbachtalsperre. Sie wollen Mitte nächster Woche eröffnen.
Thomas Hennig und Cornelia Hauptmann freuen sich auf die Saison an der Koberbachtalsperre. Sie wollen Mitte nächster Woche eröffnen. Foto: Ralph Köhler
Für Feierlichkeiten jeder Art mit bis zu 120 Gästen ist die Event-Location „Seehaus“ geeignet.
Für Feierlichkeiten jeder Art mit bis zu 120 Gästen ist die Event-Location „Seehaus“ geeignet. Foto: Ralph Köhler
An der Kober gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, wie beim Minigolf spielen, Boot fahren oder Filme gucken.
An der Kober gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, wie beim Minigolf spielen, Boot fahren oder Filme gucken. Foto: Ralph Köhler
Thomas Hennig und Cornelia Hauptmann freuen sich auf die Saison an der Koberbachtalsperre. Sie wollen Mitte nächster Woche eröffnen.
Thomas Hennig und Cornelia Hauptmann freuen sich auf die Saison an der Koberbachtalsperre. Sie wollen Mitte nächster Woche eröffnen. Foto: Ralph Köhler
Für Feierlichkeiten jeder Art mit bis zu 120 Gästen ist die Event-Location „Seehaus“ geeignet.
Für Feierlichkeiten jeder Art mit bis zu 120 Gästen ist die Event-Location „Seehaus“ geeignet. Foto: Ralph Köhler
An der Kober gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, wie beim Minigolf spielen, Boot fahren oder Filme gucken.
An der Kober gibt es viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, wie beim Minigolf spielen, Boot fahren oder Filme gucken. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Saisonstart an der Kober in Werdau: Was aus dem Ausflugslokal „Seehaus“ geworden ist
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Die Betreiber bauen ihr Angebot weiter aus und wollen Gästen neben Ausflugsgastronomie auch Raum für größere Veranstaltungen bieten – mit Blick aufs Wasser und kurzen Wegen zu Minigolf und Bootsverleih.

Kein Aprilscherz: Am 1. April beginnt an der Koberbachtalsperre offiziell die Gastro-Saison. Ursprünglich war geplant, bereits am kommenden Wochenende zu öffnen. Doch das wechselhafte und kühle Wetter machte den Betreibern einen Strich durch die Rechnung. „Wir verschieben den Start bewusst, um den Gästen gleich ein rundes Erlebnis bieten zu...
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Annegret Riedel
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