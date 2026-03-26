Saisonstart an der Kober in Werdau: Was aus dem Ausflugslokal „Seehaus“ geworden ist

Die Betreiber bauen ihr Angebot weiter aus und wollen Gästen neben Ausflugsgastronomie auch Raum für größere Veranstaltungen bieten – mit Blick aufs Wasser und kurzen Wegen zu Minigolf und Bootsverleih.

Kein Aprilscherz: Am 1. April beginnt an der Koberbachtalsperre offiziell die Gastro-Saison. Ursprünglich war geplant, bereits am kommenden Wochenende zu öffnen. Doch das wechselhafte und kühle Wetter machte den Betreibern einen Strich durch die Rechnung. „Wir verschieben den Start bewusst, um den Gästen gleich ein rundes Erlebnis bieten zu... Kein Aprilscherz: Am 1. April beginnt an der Koberbachtalsperre offiziell die Gastro-Saison. Ursprünglich war geplant, bereits am kommenden Wochenende zu öffnen. Doch das wechselhafte und kühle Wetter machte den Betreibern einen Strich durch die Rechnung. „Wir verschieben den Start bewusst, um den Gästen gleich ein rundes Erlebnis bieten zu...