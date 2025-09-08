Niederalbertsdorf: Neuer Schützenkönig führt Familientradition fort

Danny Körner gehört seit reichlich neun Jahren zum Schützenverein. Der Titel hat für ihn einen besonderen Wert.

Danny Körner ist der neue Schützenkönig von Niederalbertsdorf. Die Ehrenschützenkette, die sich der 52-Jährige beim jüngsten Schützenfest erkämpft hatte, hat einen Ehrenplatz im Haus gefunden. „Ich freue mich sehr über diesen Sieg. Meine Mutter, Heidrun Körner, war ebenfalls schon einmal Schützenkönigin.“ Seit reichlich neun Jahren...