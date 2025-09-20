Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Rekordernte: Westsachse freut sich über mehr als eine halbe Tonne Wassermelonen

60 Wassermelonen haben der Langenreinsdorfer Andreas Dinger und sein Sohn Arthur in diesem Jahr geerntet.
60 Wassermelonen haben der Langenreinsdorfer Andreas Dinger und sein Sohn Arthur in diesem Jahr geerntet. Bild: Reinhard Wolf
60 Wassermelonen haben der Langenreinsdorfer Andreas Dinger und sein Sohn Arthur in diesem Jahr geerntet.
60 Wassermelonen haben der Langenreinsdorfer Andreas Dinger und sein Sohn Arthur in diesem Jahr geerntet. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Rekordernte: Westsachse freut sich über mehr als eine halbe Tonne Wassermelonen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz des feuchten Julis gedeihen bei Andreas Dinger 60 Wassermelonen, die er auch an Freunde verschenkt. Das schwerste Exemplar bringt mehr als 18 Kilogramm auf die Waage.

Was macht man mit mehr als einer halben Tonne Wassermelonen? Andreas Dinger ist erfinderisch, wenn es darum geht, die reiche Ernte dieses Jahres zu verarbeiten. „Am besten schmecken sie frisch und gekühlt. Aber wir verarbeiten die Melonen auch in Salaten oder machen sie zu Eis. Und ganz viele verschenken wir in der Familie und an Freunde und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
03.09.2025
2 min.
Dorffest in Langenreinsdorf: Macher locken mit buntem Programm für Jung und Alt
Die Macher des Langenreinsdorfer Dorffestes freuen sich auf viele Besucher.
Für das zweitägige Spektakel haben sich die Mitglieder des Dorfclubs wieder mächtig ins Zeug gelegt. Mit dem 1. Waagerechten Langenreinsdorfer Bierkistenstapeln gibt es auch eine Premiere.
Roland Wagner
08.09.2025
2 min.
Gaudi-Wettbewerb in Langenreinsdorf: Der Beste bringt zwölf Bierkästen in die Waagerechte
Julian Werler (links) und Benjamin Schädlich gewannen den Stapelwettbewerb.
Eine besondere Veranstaltung hat zum Dorffest für großes Interesse gesorgt. Um die 50 Teilnehmer versuchten ihr Glück.
Roland Wagner
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
Mehr Artikel