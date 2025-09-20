Rekordernte: Westsachse freut sich über mehr als eine halbe Tonne Wassermelonen

Trotz des feuchten Julis gedeihen bei Andreas Dinger 60 Wassermelonen, die er auch an Freunde verschenkt. Das schwerste Exemplar bringt mehr als 18 Kilogramm auf die Waage.

Was macht man mit mehr als einer halben Tonne Wassermelonen? Andreas Dinger ist erfinderisch, wenn es darum geht, die reiche Ernte dieses Jahres zu verarbeiten. „Am besten schmecken sie frisch und gekühlt. Aber wir verarbeiten die Melonen auch in Salaten oder machen sie zu Eis. Und ganz viele verschenken wir in der Familie und an Freunde und...