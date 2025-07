Schutzschirmverfahren für die Pleißentalklinik Werdau: Patienten bekommen davon nichts mit

Vor zwei Wochen hat das Krankenhaus eine drohende Zahlungsunfähigkeit öffentlich gemacht. Währenddessen läuft der Klinikbetrieb weiter. Und auch das Mitarbeiter-Team ist an Bord.

Vor zwei Wochen haben die Patienten der Pleißentaklinik Werdau von der drohenden Zahlungsunfähigkeit des Krankenhauses erfahren. Da die Einrichtung in Trägerschaft des Landkreises Zwickau in finanzielle Schieflage geraten ist, wird derzeit innerhalb eines gerichtlichen Schutzschirmverfahrens ein Zukunftskonzept für das Haus an der Ronneburger...