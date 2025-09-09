Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Trubel und Partystimmung auf dem Werdauer Markt – Was war da los am Montagabend?

Sebastian Harbort und seine in China geborene Frau, Jian Bian-Harbort, stellen in Werdau aus.
Sebastian Harbort und seine in China geborene Frau, Jian Bian-Harbort, stellen in Werdau aus. Bild: A. Kleber
Sebastian Harbort und seine in China geborene Frau, Jian Bian-Harbort, stellen in Werdau aus.
Sebastian Harbort und seine in China geborene Frau, Jian Bian-Harbort, stellen in Werdau aus. Bild: A. Kleber
Werdau
Trubel und Partystimmung auf dem Werdauer Markt – Was war da los am Montagabend?
Von Annegret Riedel
Mehr als 200 Gäste hatten sich vor dem Fischmarkt versammelt, um die Ausstellung eines Künstler-Ehepaares zu sehen. Das kommt in wenigen Tagen erneut in die Pleißestadt.

So belebt wie am Montagabend ist der Werdauer Markt nur selten. Gut gelaunte Leute, weiße Partyzelte, Getränke und Musik – mehr als 200 Kunstinteressierte waren der Einladung von Matthias Scheibner zu einer Ausstellungseröffnung gefolgt. Der Inhaber des Fischmarktes begrüßte dazu das Künstlerehepaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian...
