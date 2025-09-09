Trubel und Partystimmung auf dem Werdauer Markt – Was war da los am Montagabend?

Mehr als 200 Gäste hatten sich vor dem Fischmarkt versammelt, um die Ausstellung eines Künstler-Ehepaares zu sehen. Das kommt in wenigen Tagen erneut in die Pleißestadt.

So belebt wie am Montagabend ist der Werdauer Markt nur selten. Gut gelaunte Leute, weiße Partyzelte, Getränke und Musik – mehr als 200 Kunstinteressierte waren der Einladung von Matthias Scheibner zu einer Ausstellungseröffnung gefolgt. Der Inhaber des Fischmarktes begrüßte dazu das Künstlerehepaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian...