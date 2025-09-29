Werdau: Zukunft des Oldtimertreffens ist unklar

Nur sehr wenige Aussteller haben eine Rückmeldung gegeben, wie ihnen die Veranstaltung am ersten Maiwochenende in Langenhessen gefallen hat. Wird es ein neues Konzept geben?

Ob 2026 wieder ein Oldtimertreffen in Werdau stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Das sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung. Dort stellte er den Räten die Auswertung der Teilnehmerbefragung zum diesjährigen Treffen vor. Das fand am ersten Maiwochenende rund um...