Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 6000 Besucher wurden zum Oldtimertreffen Anfang Mai in Langenhessen gezählt.
Rund 6000 Besucher wurden zum Oldtimertreffen Anfang Mai in Langenhessen gezählt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Rund 6000 Besucher wurden zum Oldtimertreffen Anfang Mai in Langenhessen gezählt.
Rund 6000 Besucher wurden zum Oldtimertreffen Anfang Mai in Langenhessen gezählt. Bild: A. Kretschel/Archiv
Werdau
Werdau: Zukunft des Oldtimertreffens ist unklar
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur sehr wenige Aussteller haben eine Rückmeldung gegeben, wie ihnen die Veranstaltung am ersten Maiwochenende in Langenhessen gefallen hat. Wird es ein neues Konzept geben?

Ob 2026 wieder ein Oldtimertreffen in Werdau stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Das sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf der jüngsten Stadtratssitzung. Dort stellte er den Räten die Auswertung der Teilnehmerbefragung zum diesjährigen Treffen vor. Das fand am ersten Maiwochenende rund um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
05.09.2025
2 min.
Erneute Kandidatur: Kristensen will als Oberbürgermeister in Werdau weitermachen
Will noch einmal sieben Jahre im Rathaus ranhängen: Amtsinhaber Sören Kristensen.
Der 61-Jährige stellt sich am 10. Mai kommenden Jahres zur Wiederwahl. Den „Werdauer Fluch“ hält der Amtsinhaber für Unsinn.
Annegret Riedel
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.06.2025
2 min.
Legendäres Oldtimertreffen bei Werdau: Stadt muss 19.000 Euro zuschießen
Zum ersten Mal fand das Oldtimertreffen am ersten Maiwochenende in Langenhessen statt.
Derzeit läuft eine Teilnehmerbefragung. Der Stadtrat soll klären, ob das Treffen jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet.
Annegret Riedel
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
Mehr Artikel