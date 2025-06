Zum letzten Mal auf „Beeren-Jagd“: Feld im westsächsischen Langenhessen schließt

Spätestens am Donnerstagmittag ist die Erdbeersaison 2025 in der Werdauer Region beendet. Was sagt Betreiber Harald Funck zur Zukunft des Feldes am Koberbachcentrum?

Mit Zucker und Milch – so essen Waltraud Wünsch und ihr Enkel Linus frische Erdbeeren am allerliebsten. „Einige frosten wir aber auch ein", sagt die Rentnerin. Am Montagmorgen gehörten die Leubnitzer mit zu den ersten Pflückern, die auf dem Feld in Langenhessen neben dem Koberbachcentrum auf „Beeren-Jagd" gingen. „Mir macht das...