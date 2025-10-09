Café „Mon Chéri“ in Zwickau nach nicht mal einem Jahr wieder geschlossen

Zwickau
Anfang des Jahres eröffnete ein Paar das Café in der Innenstadt neu. Frisch renoviert und mit erweiterter Speisekarte. Nun verkündet ein Aushang eine traurige Nachricht.
Januar 2025: Bunt und gemütlich empfängt das „Mon Chéri“ nach seiner Wiedereröffnung erste Gäste mit dem Duft frischer Crêpes. Oktober 2025: Im „Mon Chéri“ ist es dunkel und still. Keine Crêpes, keine Waffeln und keine Gäste. Die Crêperie an der Zwickauer Hauptstraße hat geschlossen. Ein Aushang macht deutlich, dass seine...
