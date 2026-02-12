Zwickau
Nach dem Pfannkuchen-Test von drei Redakteuren haben „Freie Presse“-Nutzer abgestimmt. Nun steht fest, welche von sechs inhabergeführten Bäckereien aus Zwickau ihr Favorit ist.
Der Sieger hat sich mit klarem Vorsprung an die Spitze gesetzt: Eine Bäckerei aus Zwickau macht den allerbesten mit Marmelade gefüllten Pfannkuchen, finden „Freie Presse“-Nutzer. Zur Wahl standen nach dem großen Pfannkuchen-Testessen von drei Redakteuren sechs lokale Unternehmen, die keiner Kette und keinem Discounter angehören....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 12.02.2026 | 09:15 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG