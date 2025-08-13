Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Hier kocht der Kunde seine Nudelsuppe selbst: Zwickauer Imbiss setzt auf Ramen aus Fernost

Yamshed Tawahuli an der Ramen-Station im neuen Zwickauer Imbisslokal „Crunch Club“.
Yamshed Tawahuli an der Ramen-Station im neuen Zwickauer Imbisslokal „Crunch Club“. Bild: Holger Weiß
Yamshed Tawahuli an der Ramen-Station im neuen Zwickauer Imbisslokal „Crunch Club“.
Yamshed Tawahuli an der Ramen-Station im neuen Zwickauer Imbisslokal „Crunch Club“. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Hier kocht der Kunde seine Nudelsuppe selbst: Zwickauer Imbiss setzt auf Ramen aus Fernost
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Scheu vor Experimenten: Im neuen Zwickauer Imbiss „Crunch Club“ gibt es bekannte und weniger bekannte Snacks, die man sich nach Lust und Laune verfeinern kann.

Nudeln, Brühe, Beilagen – mehr braucht es nicht für Ramen. Die japanische Nudelsuppe wird längst nicht mehr nur in Fernost gegessen; Ramen-Restaurants und -Imbisslokale findet man inzwischen auch in deutschen Städten. Jetzt auch in Zwickau. Hier führt Yamshed Tawahuli (30) mit dem „Crunch Club“ einen Imbiss, in dem sich Gäste ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
13:00 Uhr
3 min.
Erzgebirger expandieren nach Zwickau: „24Seven“ eröffnet zum Stadtfest zweite Filiale
Alisa Lehm testet den neu eröffneten „24seven“-E-Kiosk in der Zwickauer Hauptstraße.
Binnen zwei Wochen haben Tim Werner und Lukas Becher den Laden für ihr 24-Stunden-Geschäft hergerichtet, um zum Zwickauer Stadtfest fertig zu sein. Was in Zwickau anders ist als in Aue.
Holger Weiß
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
16:00 Uhr
2 min.
Tattoo-Jubiläum in Zwickau: Randy Engelhard feiert zwei Tage lang
Star-Tätowierer Randy Engelhard sitzt mit seiner Frau Janine auf den Stufen vor der Lifestyle-Passage.
Offene Tattoo-Sessions, Piercings, Livemusik und internationale Gäste: In der Lifestyle-Passage wird an diesem Wochenende gefeiert. Anlass ist das Dreifach-Jubiläum von Tattoo-Ikone Randy Engelhard.
Leona Müller
Mehr Artikel