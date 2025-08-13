Hier kocht der Kunde seine Nudelsuppe selbst: Zwickauer Imbiss setzt auf Ramen aus Fernost

Zwickau
Keine Scheu vor Experimenten: Im neuen Zwickauer Imbiss „Crunch Club“ gibt es bekannte und weniger bekannte Snacks, die man sich nach Lust und Laune verfeinern kann.
Nudeln, Brühe, Beilagen – mehr braucht es nicht für Ramen. Die japanische Nudelsuppe wird längst nicht mehr nur in Fernost gegessen; Ramen-Restaurants und -Imbisslokale findet man inzwischen auch in deutschen Städten. Jetzt auch in Zwickau. Hier führt Yamshed Tawahuli (30) mit dem „Crunch Club“ einen Imbiss, in dem sich Gäste ihre...
