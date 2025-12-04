Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kommentar zu Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück: Ein ernstes Problem

Das Prestigeprojekt Glasfaser ist ins Stocken geraten.
Das Prestigeprojekt Glasfaser ist ins Stocken geraten. Bild: Uwe Anspach/dpa/Archiv
Das Prestigeprojekt Glasfaser ist ins Stocken geraten.
Das Prestigeprojekt Glasfaser ist ins Stocken geraten. Bild: Uwe Anspach/dpa/Archiv
Meinung
Zwickau
Kommentar zu Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück: Ein ernstes Problem
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufbau eines Glasfasernetzes scheitert. Sind es zu hohe Gewinnerwartungen? Sind blauäugige Kommunen schuld an der Misere? Oder sind es zögerliche Kunden? Wahrscheinlich ist es von allem etwas.

Das schnelle Internet ist längst mehr als ein Prestigeobjekt. Sowohl im Job als auch im Privatleben ist es unentbehrlich. Das sollte allmählich allen klar sein. Doch was nützt es, wenn in Berlin ein Digitalministerium geschaffen wird, während man andernorts schon an Schaffung der Grundlagen scheitert. In der Region Zwickau wird man beim Aufbau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:54 Uhr
2 min.
Adorfs Museum und Viola-Parkplatz: Was noch fehlt
Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Zweieinhalb Monate nach Eröffnung des Erlebnismuseums Perlmutter fehlt es noch an der Ausschilderung. Auch der neue Innenstadt-Parkplatz ist noch nicht komplett. Andere Aufgaben sind indes erledigt.
Ronny Hager
04.12.2025
4 min.
Internetausbau jäh gestoppt: Deutsche Glasfaser lässt in Zwickau 10.000 Verträge platzen
2024 feierte Oberbürgermeisterin Constance Arndt feierte mit Vertretern der Deutschen Glasfaser noch den Start des Ausbauprojektes. Jetzt gibt das Unternehmen auf.
Erst klingelten die Mitarbeiter an Haustüren, um Zwickauer vom Glasfaseranschluss zu überzeugen, nun die plötzliche Rolle rückwärts - die Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück. Und jetzt?
Frank Dörfelt
12.11.2025
1 min.
Friedhofstraße in Planitz ist eher fertig
Die Baustelle Friedhofstraße in Zwickau ist eher fertig als geplant.
Das Tiefbauamt will am Freitag wieder für freie Fahrt auf der Friedhofstraße sorgen. Ursprünglich sollte bis kurz vor Weihnachten gebaut werden.
Konrad Rüdiger
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel