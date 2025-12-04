Kommentar zu Deutsche Glasfaser zieht sich aus Zwickau zurück: Ein ernstes Problem

Der Aufbau eines Glasfasernetzes scheitert. Sind es zu hohe Gewinnerwartungen? Sind blauäugige Kommunen schuld an der Misere? Oder sind es zögerliche Kunden? Wahrscheinlich ist es von allem etwas.

Das schnelle Internet ist längst mehr als ein Prestigeobjekt. Sowohl im Job als auch im Privatleben ist es unentbehrlich. Das sollte allmählich allen klar sein. Doch was nützt es, wenn in Berlin ein Digitalministerium geschaffen wird, während man andernorts schon an Schaffung der Grundlagen scheitert. In der Region Zwickau wird man beim Aufbau... Das schnelle Internet ist längst mehr als ein Prestigeobjekt. Sowohl im Job als auch im Privatleben ist es unentbehrlich. Das sollte allmählich allen klar sein. Doch was nützt es, wenn in Berlin ein Digitalministerium geschaffen wird, während man andernorts schon an Schaffung der Grundlagen scheitert. In der Region Zwickau wird man beim Aufbau...