Mit „Namaste Zwickau“ begrüßt Geschäftsführer Darshan Kakadiya im Lokal Dal Rotti künftig die Gäste.
Mit „Namaste Zwickau“ begrüßt Geschäftsführer Darshan Kakadiya im Lokal Dal Rotti künftig die Gäste. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Neues indisches Restaurant Dal Rotti in Zwickau: „Ich schwanke zwischen Angst und Aufregung“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Nach Rätseln um den angekündigten, aber nicht erfolgten Start des Lokals Dal Rotti am Zwickauer Hauptmarkt gibt es nun einen neuen Termin. Das Konzept soll den Erfolg eines Frankfurter Restaurants fortsetzen. Und nicht die letzte Filiale sein.

Eine Superkraftquelle ist für den Comic-Matrosen Popeye das grüne Blattgemüse Spinat. Popeye ist auch auf der Rückseite des T-Shirts von Darshan Kakadiya (28) zu sehen. Kakadiya ist der Geschäftsführer des neuen indischen Restaurants Dal Rotti am Zwickauer Hauptmarkt. Samt Spinat auf der Speisekarte, wie er sagt. Seine Kraft steckt er...
