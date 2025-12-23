Tod nach Messerstichen in Zwickau-Planitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Zwickau
Ein Ukrainer stirbt nach einem blutigen Vorfall. Die Anklage lautet auf Totschlag. Zuvor soll es zwischen den Beteiligten einen Streit gegeben haben.
In den frühen Morgenstunden des 27. Juli lag ein Ukrainer blutüberströmt in einer Hofeinfahrt der Erich-Mühsam-Straße im Zwickauer Stadtteil Planitz. Der 36-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. „Es wurde Anklage wegen Totschlags vor dem Schwurgericht des Landgerichts Zwickau erhoben“, erklärt Ines Leonhardt, Pressesprecherin der...
