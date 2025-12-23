MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  Tod nach Messerstichen in Zwickau-Planitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Kurz nach der Tat konnte in Niederplanitz ein Tatverdächtiger festgenommen werden.
Kurz nach der Tat konnte in Niederplanitz ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Tod nach Messerstichen in Zwickau-Planitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage
Von Frank Dörfelt
Ein Ukrainer stirbt nach einem blutigen Vorfall. Die Anklage lautet auf Totschlag. Zuvor soll es zwischen den Beteiligten einen Streit gegeben haben.

In den frühen Morgenstunden des 27. Juli lag ein Ukrainer blutüberströmt in einer Hofeinfahrt der Erich-Mühsam-Straße im Zwickauer Stadtteil Planitz. Der 36-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. „Es wurde Anklage wegen Totschlags vor dem Schwurgericht des Landgerichts Zwickau erhoben“, erklärt Ines Leonhardt, Pressesprecherin der...
