MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wegen Fahrzeugausfällen: Vogtlandbahn führt kurzfristig Winterfahrplan ein

Ein Triebwagen der Vogtlandbahn steht im Zentrum von Zwickau.
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn steht im Zentrum von Zwickau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn steht im Zentrum von Zwickau.
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn steht im Zentrum von Zwickau. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zwickau
Wegen Fahrzeugausfällen: Vogtlandbahn führt kurzfristig Winterfahrplan ein
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt Zügen fahren teilweise Busse. Das betrifft vorerst nur eine Linie im Vogtland. Für die RB 2 nach Zwickau gab das Unternehmen Entwarnung.

Im Liniennetz der Vogtlandbahn kommt es derzeit witterungsbedingt zu Einschränkungen. Bis auf weiteres gilt ein „betriebsbedingter“ Winterfahrplan, wie die Länderbahn mitteilte. Grund dafür ist eine höhere Störanfälligkeit der eingesetzten Züge infolge der aktuellen Witterungsbedingungen. Das betrifft vorerst allerdings nur die Linie RB...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
15:31 Uhr
4 min.
Sturmtief „Elli“: Das Vogtland trotzt dem Wintereinbruch
 6 Bilder
Gute Nachrichten vom Albertplatz in Plauen. Der Nackte Mann dort braucht nicht mehr zu frieren – zumindest obenrum.
Schneefall, gefrierender Regen und kräftiger Wind sorgten am Freitag in der Region für teils schwierige Verkehrsverhältnisse. Es gab einige Unfälle. Das große Chaos blieb aber aus.
Bernd Jubelt und Nancy Dietrich
10.01.2026
4 min.
„Cool, so alte Technik kennenzulernen“: Länderbahn tourt mit alter E-Lok durch Region Zwickau – mit Azubis am Steuer
Übernahm in Zwickau das Steuer: Lukas Franke (19) aus Lichtenstein. Er absolvierte eine Lokführerausbildung bei der Länderbahn. Hinter ihm steht Ausbildungsleiter Kay Steiner.
Ein- bis zweimal im Jahr geht die Länderbahn mit der Eisenbahnschule auf Tour. Am Samstag war es soweit. In Zwickau übernahm ein 19-jähriger Lichtensteiner das Steuer. Nur das Wetter spielte nicht mit.
Jan-Dirk Franke
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
19:35 Uhr
4 min.
Auf Schnee folgen Eis und Glätte - Keine Schule in NRW
In der Nacht könnte Glatteis für Gefahr sorgen.
Wintersturm "Elli" ist gerade weg, da droht mit Tief "Gunda" neues Ungemach. Bundesweit kann es glatt werden auf Straßen. Die Bahn rechnet damit, diesmal von größeren Problemen verschont zu bleiben.
19:36 Uhr
3 min.
Handballer dank Wolff in EM-Form: Sieg gegen Kroatien
Torhüter Andreas Wolff ist Deutschlands bester Mann bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien.
Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Jordan Raza, dpa
Mehr Artikel