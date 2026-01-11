Wegen Fahrzeugausfällen: Vogtlandbahn führt kurzfristig Winterfahrplan ein

Statt Zügen fahren teilweise Busse. Das betrifft vorerst nur eine Linie im Vogtland. Für die RB 2 nach Zwickau gab das Unternehmen Entwarnung.

Im Liniennetz der Vogtlandbahn kommt es derzeit witterungsbedingt zu Einschränkungen. Bis auf weiteres gilt ein „betriebsbedingter“ Winterfahrplan, wie die Länderbahn mitteilte. Grund dafür ist eine höhere Störanfälligkeit der eingesetzten Züge infolge der aktuellen Witterungsbedingungen. Das betrifft vorerst allerdings nur die Linie RB... Im Liniennetz der Vogtlandbahn kommt es derzeit witterungsbedingt zu Einschränkungen. Bis auf weiteres gilt ein „betriebsbedingter“ Winterfahrplan, wie die Länderbahn mitteilte. Grund dafür ist eine höhere Störanfälligkeit der eingesetzten Züge infolge der aktuellen Witterungsbedingungen. Das betrifft vorerst allerdings nur die Linie RB...