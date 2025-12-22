MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Windpark Reinsdorf: Betreiber hat geplante Summe bei privaten Anlegern eingesammelt

Derzeit noch im Bau: Windrad im künftigen Windpark Reinsdorf. Bild: Ralf Wendland
Derzeit noch im Bau: Windrad im künftigen Windpark Reinsdorf. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Windpark Reinsdorf: Betreiber hat geplante Summe bei privaten Anlegern eingesammelt
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
In das Windparkprojekt an der A 72 können erstmals Bürger investieren. Knapp vier Monate nach dem Start der Plattform hat Sachsen-Energie nun genügend Anleger gefunden – im gesamten Landkreis.

Anfangs schien das neue Beteiligungsmodell am Windpark Reinsdorf nicht so recht anzukommen, nun aber hat der Betreiber Sachsen-Energie doch noch genügend Anleger gefunden. Die geplante Summe von 750.000 Euro ist vollständig zusammengekommen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Dresden mit. 117 Personen hätten Anteile erworben und seien damit nun...
