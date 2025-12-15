7000 Unterschriften für die Chemnitzer Klosterweihnacht: Doch noch Hoffnung für 2026?

Eigentlich war es der Abgesang auf die Klosterweihnacht. Alle Fristen sind verstrichen. Nun könnten sich die Händler aber doch vorstellen, eine kleinere Fläche zu bespielen.

Vor einer Woche noch hatte die Petition für den Erhalt der Klosterweihnacht 1000 Unterschriften. Nun sind es 7000. Gestartet hat die Petition ein Fan des Marktes. Vom Zuspruch ist Henri Bibow überrascht. Er ist Geschäftsführer der Agentur, die seit 20 Jahren den Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße organisiert. „Wir haben...