ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  Ballonfest Chemnitz 2025 - Programm, Anreise und Tipps

Alle Infos zum Ballonfest Chemnitz 2025: Programm, Highlights, Anreise, Parken, Preise und aktuelle News zum großen Event im Küchwald
Ballonfest Chemnitz 2025: Programm, Anreise und Tipps.
Ballonfest Chemnitz 2025: Programm, Anreise und Tipps. Foto: Toni Söll/Archiv
Ballonfest Chemnitz 2025 - Alle Infos zum großen Heißluft-Spektakel

Das 21. Ballonfest Chemnitz 2025 verwandelt vom 22. bis 24. August 2025 den Küchwald in ein farbenfrohes Paradies aus schwebenden Riesen, Lichtershows und Familienprogramm. Tausende Besucher aus ganz Sachsen strömen jedes Jahr zu diesem besonderen Event, das mit Heißluftballonstarts, Ballonglühen und einem spektakulären Feuerwerk begeistert. Hier finden Sie alle wichtigen News, Vorberichte, Bildergalerien und Service-Infos für einen unbeschwerten Besuch. Weiter lesen...

Programm-Highlights im Überblick

An drei Tagen bietet das Ballonfest ein buntes Rahmenprogramm:

  • Ballonglühen am Freitag mit Modellballons (ca. 17.30 Uhr)
  • Großes Ballonglühen mit Live-Musik am Samstag (ca. 21.30 Uhr)
  • Brillantfeuerwerk am Samstagabend (ca. 22.30 Uhr)
  • Internationale Modellballons, Wettbewerbe und Showeinlagen
  • Kinderprogramm mit Clown Fips, Bastelaktionen und Zaubershows

Ob tagsüber beim Spaziergang über das Festgelände oder abends bei den beleuchteten Ballonen - das Ballonfest ist ein beliebtes Fotomotiv.

Anreise und Parken

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt sich der öffentliche Nahverkehr. Buslinie 21, CityBahn C13 und zusätzliche Bahnverbindungen sorgen für kurze Wege. Autofahrer finden Parkmöglichkeiten unter anderem am Eissportzentrum, am Chemnitz-Center oder auf ausgewiesenen Park & Ride-Plätzen. 

Eintritt und Ballonfahrten

Der Eintritt zum Festgelände ist meist frei, einzelne Attraktionen oder Ballonfahrten sind jedoch kostenpflichtig. Wer eine Fahrt im Heißluftballon plant, sollte rechtzeitig reservieren - die Plätze sind begrenzt und stark gefragt. (fp)