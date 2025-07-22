Ballonfest Chemnitz 2025 - Programm, Anreise und Tipps

Chemnitz 3 min.

20. Ballonfest in Chemnitz: „Es wäre schade, wenn es das nicht mehr gibt“

Seit 20 Jahren treffen sich Ballonfahrer im Küchwald. Am Wochenende hoben erfahrene Piloten und solche, die es werden wollen, ab. Der Veranstalter bangt um die Zukunft des Festes.