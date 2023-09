Chemnitzer Ballonfest gestartet - Aufregung gibt es um den Termin der Veranstaltung

So spät im Jahr wie noch nie hat am Freitag das 19. Ballonfest im Küchwald begonnen. Das Datum sorgt für Kritik - und zum Auftakt machte auch noch der Regen vielen einen Strich durch die Rechnung.

Ein Ballonfest ohne Ballone? Schwer vorstellbar, doch am Freitag wäre es fast soweit gewesen. Zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung auf der Küchwaldwiese wurde das Wetter im Laufe des Tages immer schlechter. Kam am frühen Nachmittag noch ab und zu die Sonne raus, war es später komplett bedeckt – bevor am Abend der große Regen