  Ladendieb in Sachsenallee in Chemnitz gefasst

Chemnitz
Ladendieb in Sachsenallee in Chemnitz gefasst
Von Christian Mathea
Zwar war das Diebesgut nur 20 Euro wert, trotzdem wurde der 44-Jährige abgeführt. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor.

Chemnitz.

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen Dieb in der Sachsenallee gestellt. Daraufhin soll der 44-Jährige aggressiv geworden sein und die Flucht ergriffen haben. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter konnte der Detektiv den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Lette soll Diebesgut im Gesamtwert von etwa 20 Euro bei sich im Rucksack getragen haben. Bei der Untersuchung der Polizei stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein offener Sitzungshaftbefehl vorlag, bis zu seiner Gerichtsverhandlung hätte der Mann hinter Gittern sitzen müssen. So wurde der 44-Jährige am Freitag erneut einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. (cma)

