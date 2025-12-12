MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Von der scharfen zur glücklichen Ecke: Familie aus Berlin wird mit Restaurant in Burgstädt heimisch

Hoang Vu Tran ist der Chef des Hoang-Restaurants am Markt in Burgstädt. Der 25-Jährige serviert im Familienbetrieb auch mit.
Hoang Vu Tran ist der Chef des Hoang-Restaurants am Markt in Burgstädt. Der 25-Jährige serviert im Familienbetrieb auch mit. Bild: Ralf Jerke
Das Hoang-Restaurant am Markt in Burgstädt.
Das Hoang-Restaurant am Markt in Burgstädt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Sushi-Menü für zwei Personen wird auf einem Holzschiff serviert.
Ein Sushi-Menü für zwei Personen wird auf einem Holzschiff serviert. Bild: Hoang Vu Tran/Archiv
Hoang Vu Tran ist der Chef des Hoang-Restaurants am Markt in Burgstädt. Der 25-Jährige serviert im Familienbetrieb auch mit.
Hoang Vu Tran ist der Chef des Hoang-Restaurants am Markt in Burgstädt. Der 25-Jährige serviert im Familienbetrieb auch mit. Bild: Ralf Jerke
Das Hoang-Restaurant am Markt in Burgstädt.
Das Hoang-Restaurant am Markt in Burgstädt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Sushi-Menü für zwei Personen wird auf einem Holzschiff serviert.
Ein Sushi-Menü für zwei Personen wird auf einem Holzschiff serviert. Bild: Hoang Vu Tran/Archiv
Chemnitz Umland
Von der scharfen zur glücklichen Ecke: Familie aus Berlin wird mit Restaurant in Burgstädt heimisch
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine vietnamesische Familie hat sich mit Gastronomie am Markt in Burgstädt eine neue Existenz aufbauen wollen. Der Startschuss dazu fiel vor etwa einem Jahr. Was ist daraus geworden?

Ein Jahr ist es her, da erlebte ein Traditionshaus am Burgstädter Markt eine Art Renaissance. Denn Hoang Vu Tran aus Berlin hatte den Schritt gewagt, das vietnamesische Hoang-Restaurant mit Sushi-Bar zu eröffnen. Zuvor hatte sich an gleicher Stelle von 1992 bis 2023 das Restaurant und Hotel "Zur scharfen Ecke" befunden, bis deren Gastronomen in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
4 min.
Von Berlin ins Erzgebirge: Erstes vietnamesisches Restaurant in Olbernhau gut angenommen
Kieu Thi Hong Lan serviert nicht nur Speisen, sondern auch Cocktails.
Eine vietnamesische Familie hat Olbernhau für sich entdeckt. Sie hat eine Gaststätte mit Sushi-Bar und 95 Plätzen aufgebaut. Und es gibt schon wieder neue Pläne.
Michael Felber
30.09.2025
1 min.
Neues Sushi-Restaurant eröffnet im Erzgebirge
70.000 Euro habe Pächterin Thi Chanh Vu ins neue Sushi-Restaurant investiert.
Für Fans japanischer Küche gibt es bald ein neues Lokal in der Region. Der genaue Eröffnungstermin in Annaberg-Buchholz steht bereits fest.
Patrick Herrl
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel