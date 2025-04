Weindorf Chemnitz 2024 - Programm, Öffnungszeiten, News

Chemnitz 3 min.

Die letzte Woche des Chemnitzer Weinfestes steht bevor: Wie steht es um alkoholfreie Varianten?

Wein ohne Alkohol ist ziemlich gefragt. Doch nur wenige Winzer auf dem Weindorf in der Chemnitzer Innenstadt bieten ihn an. Warum das so ist und wo Interessierte doch noch fündig werden.