Bis Ende 2024 wurde die Kreisstraße zwischen Sehma und Walthersdorf für 2,4 Millionen Euro ausgebaut. Nun folgen Arbeiten innerorts in Sehma.
Bis Ende 2024 wurde die Kreisstraße zwischen Sehma und Walthersdorf für 2,4 Millionen Euro ausgebaut. Nun folgen Arbeiten innerorts in Sehma. Bild: Ronny Küttner
Der nächste Bauabschnitt beginnt in Höhe des Bahnübergangs am Ortseingang in Sehma.
Der nächste Bauabschnitt beginnt in Höhe des Bahnübergangs am Ortseingang in Sehma. Bild: Ronny Küttner
Die Bauprojekte auf Kreisstraßen 2026 im Erzgebirge im Überblick.
Die Bauprojekte auf Kreisstraßen 2026 im Erzgebirge im Überblick. Bild: Tilo Steiner
Abteilungsleiter Rico Ott sieht weiter einen massiven Rückstand beim Ausbau der Staatsstraßen.
Abteilungsleiter Rico Ott sieht weiter einen massiven Rückstand beim Ausbau der Staatsstraßen. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
10 Millionen Euro für Straßenbau im Erzgebirge: Gemeinde wird zum Nadelöhr
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach den Wintermonaten wird auch im Erzgebirge wieder vielerorts auf Straßen gebaut. Eine Kommune könnte vom Umleitungsverkehr besonders betroffen sein. Derweil wird wieder einmal Kritik am Freistaat laut.

Straßenbau, Sperrungen, Umleitungsstress: Noch ist es ruhig im Erzgebirge. Nach den Wintermonaten wird aber auch in der Region wieder auf Straßen gebaut. Die Landkreisverwaltung hat nun einen Überblick gegeben, welche Kreisstraßen in diesem Jahr von Arbeiten betroffen sein werden. Eins vorweg: Eine Gemeinde wird zum Nadelöhr.
