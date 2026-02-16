10 Millionen Euro für Straßenbau im Erzgebirge: Gemeinde wird zum Nadelöhr

Annaberg
Nach den Wintermonaten wird auch im Erzgebirge wieder vielerorts auf Straßen gebaut. Eine Kommune könnte vom Umleitungsverkehr besonders betroffen sein. Derweil wird wieder einmal Kritik am Freistaat laut.
Straßenbau, Sperrungen, Umleitungsstress: Noch ist es ruhig im Erzgebirge. Nach den Wintermonaten wird aber auch in der Region wieder auf Straßen gebaut. Die Landkreisverwaltung hat nun einen Überblick gegeben, welche Kreisstraßen in diesem Jahr von Arbeiten betroffen sein werden. Eins vorweg: Eine Gemeinde wird zum Nadelöhr.
