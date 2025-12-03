Alles kommt vom Bergbau her: Auf den Spuren der Pyramiden im Erzgebirge

Pyramide dreh dich, hieß es zum Auftakt in die Adventszeit auch bei Andreas Herklotz. Der Steinbacher Autor und Sammler hat nicht nur seine bekannte Außenpyramide angeschoben. Er startet in diesen Tagen auch sein viertes Buchprojekt.

Am Vorabend des ersten Adventswochenendes hat der Steinbacher Andreas Herklotz seine zweistöckige Außenpyramide mit Freunden und Nachbarn in Bewegung gesetzt. Zur Zeremonie dabei war auch der Flöhaer Werner Vogel. Der weithin geschätzte Pyramidenbauer aus Mittelsachsen hatte Herklotz im Vorjahr mit dem Bau dieses persönlichen Exemplars als...