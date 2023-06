Anfahrt, Wetter, Attraktionen: Was Besucher zur Annaberger Kät erwartet

Am Freitag beginnt die 503. Annaberger Kät. 2022 lockte das größte Volksfest im Erzgebirge innerhalb von zehn Tagen rund 200.000 Gäste an. Was aber hat es nun mit dem Kät-Wetter auf sich?

Zu heiß oder zu kalt? Zu regnerisch oder zu sonnig? Hey, Erzgebirger nörgeln nicht übers sprichwörtliche "Kät-Wetter". Wirklich nicht. Sie freuen sich auf Freitag und zehn Tage echte Volksfeststimmung auf der Annaberger Kät: Dann ist die Welt am Pöhlberg in Ordnung. Bekannte Größen wie Riesenrad, Twister und Bimmelbahn, aber auch Neuheiten unter...