In der Schwimmhalle Atlantis gibt es ab Oktober mehrere Schwimmkurse für Drittklässler.
In der Schwimmhalle Atlantis gibt es ab Oktober mehrere Schwimmkurse für Drittklässler. Bild: Dirk Rückschloß
Annaberg
Annaberg: Schwimmlehrer bereiten Drittklässler auf Prüfung vor
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Individuelle Betreuung soll zu besseren Schwimmleistungen führen. Die Kurse dazu finden ab Oktober an Samstagen statt.

Im Dezember stehen erneut die jährlichen Tests zur Überprüfung der Schwimmfähigkeiten von Drittklässlern an. Mit Blick und zur Vorbereitung darauf wird von der Sport- und Freizeit-Gesellschaft in Annaberg ab Oktober ein Kursangebot unterbreitet. Wie die Gesellschaft dazu informiert, stehen dabei sowohl das 20-Minuten-Ausdauerschwimmen ohne...
