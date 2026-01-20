MENÜ
  • Auf den Spuren der Geschichte: Winterstein-Theater startet zweite Auflage der Lesereihe im Erzgebirge

Das Theater der Dichtung kommt nach Lugau, Annaberg-Buchholz, Zschopau und Aue-Bad Schlema.
Das Theater der Dichtung kommt nach Lugau, Annaberg-Buchholz, Zschopau und Aue-Bad Schlema.
Annaberg
Auf den Spuren der Geschichte: Winterstein-Theater startet zweite Auflage der Lesereihe im Erzgebirge
Von Holk Dohle
Im Mittelpunkt der Lesereihe mit musikalischer Begleitung steht das Buch „Dora Bruder“ von Patrick Modiano. Nach dem Auftakt in Lugau wird die Reihe an weiteren Orten in der Region fortgesetzt.

Die zweite Auflage seiner Lesereihe mit musikalischer Begleitung startet das Eduard-von-Winterstein-Theater am 27. Januar um 19 Uhr in der Villa Facius in Lugau. Die Reihe wird in der aktuellen Spielzeit an weiteren Orten in der Region fortgesetzt.
