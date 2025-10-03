Aufgepeppt im Erzgebirge: Warum sich ein Bergwiesenlehrpfad auch unbeliebten Naturbewohnern widmet

Annaberg
Etwa einen Kilometer schlängelt sich der neu gestaltete Pfad durch die Bergwiesen an der Jugendherberge in Grumbach. An 13 Stationen geht es um seltene Arten und Störenfriede.
Geknüllter Papierling, Splitternder Dürstling, Kalter Dunstling. Auf dem neu gestalteten Bergwiesenlehrpfad Raummühle an der Jugendherberge in Grumbach gibt es einige ungewöhnliche Naturbewohner zu entdecken. Allerdings sind sie allesamt schädliche Eindringlinge in die heimischen Lebensräume. Denn ein Stück weggeworfenes Papier hat eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.