Einbruch im Erzgebirge: Geländesport-Motorräder im Wert von über 35.000 Euro gestohlen

Unbekannte Diebe stahlen am Wochenende Motorräder in Grumbach. Was verrät die Spurensuche? Die Polizei sucht nach Verdächtigen und nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende Zutritt zu einer Werkstattgarage in der Hauptstraße des Jöhstädter Ortsteils Grumbach verschafft und mehrere Motocross-Maschinen sowie ein Geländesport-Motorrad im Gesamtwert von über 35.000 Euro gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mit.