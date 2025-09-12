Aus für Traditionsbetrieb im Erzgebirge – Investor interessiert nur die Marke

Annaberg
Die Hoffnung auf eine Rettung des Lattenrost-Herstellers in Jöhstadt erfüllt sich nicht, die Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Wie es dazu kam.
Schlechte Nachricht für das Werk der Aquinos Bedding Germany GmbH in Jöhstadt und die verbliebenen knapp 40 Mitarbeiter: Der Lattenrost-Hersteller hat offenbar keine Zukunft. Das erfuhr „Freie Presse“ von Frauke Heier. Die Fachanwältin für Insolvenz- und Sanierungsrecht aus einer Krefelder Kanzlei war als vorläufige Insolvenzverwalterin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.