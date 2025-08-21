Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika“ in Buchholz betreut.
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika" in Buchholz betreut. Bild: Sven Wagner
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika“ in Buchholz betreut.
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika“ in Buchholz betreut. Bild: Sven Wagner
Annaberg
Ausgesetzter Kangal im Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen ehemaligen Besitzer
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein verstörter Herdenschutzhund hatte vor knapp zwei Monaten bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Er war mit Maulkorb auf sich gestellt. Ermittler sind in dem Fall weitergekommen.

Im Fall eines ausgesetzten Kangals in einem Wald bei Ehrenfriedersdorf gibt es einen neuen Ermittlungsstand der Polizei. Derweil geht es dem Herdenschutzhund im Tierheim „Neu-Amerika“ wieder so gut, dass nach einem neuen Zuhause für ihn gesucht wird.
