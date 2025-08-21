Ausgesetzter Kangal im Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen ehemaligen Besitzer

Ein verstörter Herdenschutzhund hatte vor knapp zwei Monaten bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Er war mit Maulkorb auf sich gestellt. Ermittler sind in dem Fall weitergekommen.

Im Fall eines ausgesetzten Kangals in einem Wald bei Ehrenfriedersdorf gibt es einen neuen Ermittlungsstand der Polizei. Derweil geht es dem Herdenschutzhund im Tierheim „Neu-Amerika" wieder so gut, dass nach einem neuen Zuhause für ihn gesucht wird.