Ausgesetzter Kangal in Wald im Erzgebirge: Warum der Fall nun eine weitere Behörde beschäftigt

Annaberg
Ein freilaufender Herdenschutzhund hatte 2025 in einem Wald bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Jetzt gibt es einen neuen Stand.
Im Fall eines ausgesetzten Kangals in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Herdenschutzhund war dort vor gut sieben Monaten abgemagert und mit zu engem Maulkorb aufgegriffen worden. Es war schwierig, das Tier zu sichern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.