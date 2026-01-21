MENÜ
  Erzgebirge
  Annaberg
  Ausgesetzter Kangal in Wald im Erzgebirge: Warum der Fall nun eine weitere Behörde beschäftigt

Abgemagert kam Talos im Tierheim „Neu-Amerika" an. Dort wird er seit Monaten betreut.
Bild: Sindy Nentwich
Annaberg
Ausgesetzter Kangal in Wald im Erzgebirge: Warum der Fall nun eine weitere Behörde beschäftigt
Redakteur
Von Annett Honscha
Ein freilaufender Herdenschutzhund hatte 2025 in einem Wald bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Jetzt gibt es einen neuen Stand.

Im Fall eines ausgesetzten Kangals in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Herdenschutzhund war dort vor gut sieben Monaten abgemagert und mit zu engem Maulkorb aufgegriffen worden. Es war schwierig, das Tier zu sichern.
