Ei 28-Jähriger hat sich bei einem Unfall leicht verletzt.
Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Annaberg
Auto landet im Erzgebirge in der Leitplanke: 20.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zuvor war der 28-jährige Fahrer einem Reh ausgewichen.

Sehma.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am späteren Abend des 8. Oktober in Sehma ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am 9. Oktober berichtet, war ein 28-Jähriger mit seinem Cupra gegen 22.40 Uhr auf der Karlsbader Straße (Staatsstraße 266) aus Richtung Cunersdorf in Richtung Sehma unterwegs. Ungefähr 200 Meter vor dem Ortseingang Sehma wechselte ein Reh über die Staatsstraße, woraufhin der 28-Jährige nach rechts auswich und das Fahrzeug letztlich mit der Leitplanke kollidierte. Der Fahrer des Cupra zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitzweiter. (bz)

