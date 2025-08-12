Barrierefreiheit im Theater: Fehlt auch in Annaberg künftig das Geld für solche Vorstellungen?

Annaberg
Sachsens Kulturschaffende sind sauer: Inklusion wird vorerst nicht mehr gefördert. Wird es Angebote, wie die des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg also künftig nicht mehr geben?
Inklusionsprogramm für die Kultur in Sachsen? Gibt es in diesem Jahr nicht: „Im aktuellen Haushalt ist die Inklusion komplett gestrichen, der Haushaltsplan sieht keinen Cent dafür vor“, kritisiert unter anderem Christoph Terhechte. Der Leiter der Dok Leipzig – einem Filmfestival für Dokumentar- und Animationsfilme – empfindet das als...
