Bauarbeiten im Erzgebirge dauern länger: Straße bei Grumbach weiter gesperrt

Annaberg
An einer Kreisstraße bei Grumbach sind Nacharbeiten erforderlich. Wie lange der Bau noch dauern soll.
Bauarbeiten nahe dem Jöhstädter Ortsteil Grumbach dauern länger als geplant. Nach Angaben des Landratsamts bleibt die Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang Grumbach und der Staatsstraße 265 voraussichtlich noch bis zum 29. August gesperrt. Ursache seien erforderliche Nacharbeiten.
