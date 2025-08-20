Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bauarbeiten bei Grumbach dauern länger.
Bauarbeiten bei Grumbach dauern länger. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Bauarbeiten bei Grumbach dauern länger.
Bauarbeiten bei Grumbach dauern länger. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Annaberg
Bauarbeiten im Erzgebirge dauern länger: Straße bei Grumbach weiter gesperrt
Redakteur
Von Annett Honscha
An einer Kreisstraße bei Grumbach sind Nacharbeiten erforderlich. Wie lange der Bau noch dauern soll.

Bauarbeiten nahe dem Jöhstädter Ortsteil Grumbach dauern länger als geplant. Nach Angaben des Landratsamts bleibt die Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang Grumbach und der Staatsstraße 265 voraussichtlich noch bis zum 29. August gesperrt. Ursache seien erforderliche Nacharbeiten.
