Bauarbeiten: Staatsstraße im Erzgebirge für knapp zwei Wochen gesperrt

Im Jöhstädter Ortsteil Schmalzgrube wird die Hauptstraße erneuert. Deshalb müssen sich Verkehrsteilnehmer auf eine Umleitung einstellen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden Tagen in Schmalzgrube etwas länger gedulden. In dem Jöhstädter Ortsteil wird die Hauptstraße (S 265) erneuert. Dafür muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Wie das Landratsamt mitteilt, umfasst die Sanierung den Bereich nach dem Bahnübergang Wilhelmsweg bis Höhe Forellenhof. Die Umleitung...