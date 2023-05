Bis in den Herbst rollen die Züge auf beliebter Ausflugsstrecke im Erzgebirge

Fahrt frei! So heißt es seit dem Wochenende wieder für den grenzüberschreitenden Saisonverkehr zwischen dem sächsischen Cranzahl und dem im böhmischen Becken gelegenen Chomutov. Kurz nach 10 Uhr gab Fahrdienstleiter Jens Reichardt am letzten Sonnabend des Aprils erstmals das Abfahrtssignal an Triebfahrzeugführer Ondrěj Lang. Der steuerte den...