Brandeinsatz unter schwierigen Bedingungen: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge alarmiert

In Cranzahl brannte am Montagabend ein Schornstein. Bei eiskalten Temperaturen war der Löscheinsatz keine leichte Aufgabe.

Mehrerer freiwillige Feuerwehren waren am Montag in Cranzahl im Einsatz. Wie die örtliche Wehr mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 19.36 Uhr wegen eines Schornsteinbrandes in die Karlsbader Straße gerufen.