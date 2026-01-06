MENÜ
  • Brandeinsatz unter schwierigen Bedingungen: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge alarmiert

In Cranzahl musste die Feuerwehr am Montagabend einen Schornsteinbrand löschen.
In Cranzahl musste die Feuerwehr am Montagabend einen Schornsteinbrand löschen.
Brandeinsatz unter schwierigen Bedingungen: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge alarmiert
Von Joseph Wenzel
In Cranzahl brannte am Montagabend ein Schornstein. Bei eiskalten Temperaturen war der Löscheinsatz keine leichte Aufgabe.

Mehrerer freiwillige Feuerwehren waren am Montag in Cranzahl im Einsatz. Wie die örtliche Wehr mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 19.36 Uhr wegen eines Schornsteinbrandes in die Karlsbader Straße gerufen.
