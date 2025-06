Brandstiftung: Erneut Altkleidercontainer im Erzgebirge in Flammen

Ein Brand in der Bärensteiner Straße in Annaberg-Buchholz sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Zwei Altkleidercontainer brannten.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist es in der Bärensteiner Straße in Annaberg-Buchholz zu einem Feuerwehreeinsatz gekommen. Grund dafür war der Brand zweier Altkleidercontainer. Laut Polizeidirektion Chemnitz waren Feuerwehr und Polizei gegen 4.45 Uhr waren alarmiert worden.