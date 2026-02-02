Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Junge Kandidaten präsentieren sich ihren Wählern

Annaberg
Am 5. Februar stimmt der Nachwuchs aus Thum, Jahnsbach und Herold erstmals darüber ab, wer Kinderbürgermeister wird. Eine große Hürde mussten die Bewerber jetzt schon meistern.
Eine derart gelöste Stimmung wie zuletzt in Thum herrscht bei Wahlkampfveranstaltungen eher selten. Die neun Mädchen und Jungen, die erste Kinderbürgermeisterin oder erster Kinderbürgermeister von Thum werden wollen, hatten im Turnraum der Thumer Grundschule ein aufgewecktes und interessiertes Publikum vor sich.
