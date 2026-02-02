MENÜ
Im Turnraum der Grundschule Thum konnten sich alle Kinderbürgermeister-Kandidaten ihren Wählern vorstellen.
Im Turnraum der Grundschule Thum konnten sich alle Kinderbürgermeister-Kandidaten ihren Wählern vorstellen. Bild: Robby Schubert
Sie bewerben sich um das Amt des Kinderbürgermeisters: Helene Hofmann, Finn Brückert, Zoey Zahn und Ella Hartmann (h. v. l.) sowie Ayden Schreiber, Haylie Aust, Adrian Bernt, Resa Haase und Karl Stemplinger.
Sie bewerben sich um das Amt des Kinderbürgermeisters: Helene Hofmann, Finn Brückert, Zoey Zahn und Ella Hartmann (h. v. l.) sowie Ayden Schreiber, Haylie Aust, Adrian Bernt, Resa Haase und Karl Stemplinger. Bild: Robby Schubert
Ehe es losging, berieten sich die jungen Kandidaten schon mal kurz mit Bürgermeister Thomas Mauersberger. Der moderierte das Wahlforum.
Ehe es losging, berieten sich die jungen Kandidaten schon mal kurz mit Bürgermeister Thomas Mauersberger. Der moderierte das Wahlforum. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Junge Kandidaten präsentieren sich ihren Wählern
Redakteur
Von Kjell Riedel
Am 5. Februar stimmt der Nachwuchs aus Thum, Jahnsbach und Herold erstmals darüber ab, wer Kinderbürgermeister wird. Eine große Hürde mussten die Bewerber jetzt schon meistern.

Eine derart gelöste Stimmung wie zuletzt in Thum herrscht bei Wahlkampfveranstaltungen eher selten. Die neun Mädchen und Jungen, die erste Kinderbürgermeisterin oder erster Kinderbürgermeister von Thum werden wollen, hatten im Turnraum der Thumer Grundschule ein aufgewecktes und interessiertes Publikum vor sich.
