Da meckern die Ziegen: Ein Bock macht das Rennen bei besonderem Schönheitswettbewerb im Erzgebirge

Annaberg
Zum 23. Mal ist in Steinbach einer der originellsten Model-Wettbewerbe ausgetragen worden. Gesucht wurde die schönste Fellträgerin des Erzgebirges. Die heißt Oswald und ist ein Bock.
Der gestandene Hörnerträger Oswald ist die schönste Ziege im Erzgebirge. Er hat sich am Wochenende im Rahmen der Neuauflage des Ziegentreffens zum Wildbachfest in Steinbach gegen 23 Mitbewerber durchgesetzt. Der den Trubel an der Raststätte Am Wildbach gelassen hinnehmende Meister gehört zur Rasse der Schweizer Pfauenziegen. „Das ist eine...
