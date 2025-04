„Dann können wir an unser Ortseingangsschild Rentnerparadies schreiben “ – In Bergstadt im Erzgebirge geht die Angst um

Seit bekannt ist, in welch großen Schwierigkeiten Jöhstadt steckt, machen Gerüchte die Runde. Sie schüren die Angst vor drastischen Einschnitten. Eine Kindergartenleiterin hat sich deswegen an Bürgermeister und Stadtrat gewandt.

Die Angst geht um in Jöhstadt und seinen Ortsteilen. Die Angst vor den Folgen der extremen Finanznot, in der sich die Bergstadt befindet. Dabei machen sich Einwohner offenbar auch große Sorgen um die städtischen Kindergärten in Jöhstadt, Grumbach und Steinbach. Befeuert werden diese offenbar durch Gerüchte.