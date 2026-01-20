Das beliebteste Kennzeichen des Erzgebirge schwächelt

Annaberg
Die Kombination ERZ auf dem Kennzeichen ist bei der Zulassungsbehörde nach wie vor ein Dauerbrenner. Allerdings geht die Tendenz in eine andere Richtung.
Exakt 297.143 zugelassene Fahrzeuge im Erzgebirge zählte das Landratsamt zum Stichtag am 1. Januar – einschließlich der umzugsbedingten Zugänge. Das ist im Jahresvergleich ein leichtes Plus von gut 900 Fahrzeugen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.