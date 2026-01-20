Das beliebteste Kennzeichen des Erzgebirge schwächelt

Die Kombination ERZ auf dem Kennzeichen ist bei der Zulassungsbehörde nach wie vor ein Dauerbrenner. Allerdings geht die Tendenz in eine andere Richtung.

Exakt 297.143 zugelassene Fahrzeuge im Erzgebirge zählte das Landratsamt zum Stichtag am 1. Januar – einschließlich der umzugsbedingten Zugänge. Das ist im Jahresvergleich ein leichtes Plus von gut 900 Fahrzeugen. Exakt 297.143 zugelassene Fahrzeuge im Erzgebirge zählte das Landratsamt zum Stichtag am 1. Januar – einschließlich der umzugsbedingten Zugänge. Das ist im Jahresvergleich ein leichtes Plus von gut 900 Fahrzeugen.