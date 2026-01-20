MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aus neun Kombinationen können die Halter beim Kennzeichen wählen.
Aus neun Kombinationen können die Halter beim Kennzeichen wählen. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Aus neun Kombinationen können die Halter beim Kennzeichen wählen.
Aus neun Kombinationen können die Halter beim Kennzeichen wählen. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Annaberg
Das beliebteste Kennzeichen des Erzgebirge schwächelt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kombination ERZ auf dem Kennzeichen ist bei der Zulassungsbehörde nach wie vor ein Dauerbrenner. Allerdings geht die Tendenz in eine andere Richtung.

Exakt 297.143 zugelassene Fahrzeuge im Erzgebirge zählte das Landratsamt zum Stichtag am 1. Januar – einschließlich der umzugsbedingten Zugänge. Das ist im Jahresvergleich ein leichtes Plus von gut 900 Fahrzeugen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:18 Uhr
4 min.
Pistorius: "Aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht"
"Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Die Bundeswehr zählt erstmals seit Jahren wieder merklich mehr Soldaten. Bis zum Ziel von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe ist allerdings noch ein Kraftakt.
Carsten Hoffmann, dpa
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
13.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Einbrecher machen Beute im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro
Die Einbrecher drangen durch ein Fenster in ein Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät ein.
Aus einem Gewerbeobjekt nahe dem Festgelände der Annaberger Kät haben Einbrecher Elektrogeräte, Spezialwerkzeuge und Fahrzeugreifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
Holk Dohle
09.01.2026
1 min.
Winterglätte im Erzgebirge: VW prallt in Gegenverkehr
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen VW. Der Zusammenstoß mit einem Mitsubishi blieb ohne Verletzte. Doch der Sachschaden ist beträchtlich.
Holk Dohle
Mehr Artikel