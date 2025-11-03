Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Stollen von Konditor- und Bäckermeisterin Doreen Seidel aus Gelenau werden deutschlandweit versandt. In ihrem Onlineshop stehen zehn unterschiedliche Stollen zur Auswahl.
Bild: Robby Schubert
Die Stollen von Konditor- und Bäckermeisterin Doreen Seidel aus Gelenau werden deutschlandweit versandt. In ihrem Onlineshop stehen zehn unterschiedliche Stollen zur Auswahl.
Bild: Robby Schubert
Annaberg
Das große Backen hat begonnen: Was der Stollen im Erzgebirge in diesem Jahr kostet
Von Katrin Kablau und Robby Schubert
Nach dem Ärger im August, wo es zwischenzeitlich um eine Stollenabgabe ging, mussten die Bäcker im Erzgebirge hart kalkulieren. Für sie ist die Schmerzgrenze erreicht. Müssen das nun die Käufer ausbaden?

Rosinen weichen im Rum. Bis kurz vor Ultimo wird knallhart kalkuliert. Währenddessen trudeln erste Bestellungen ein. Im Erzgebirge hat das große Backen begonnen. Und die Frage der Fragen: Wird Weihnachten teurer? Werden die Stollen teurer? „Freie Presse“ hat sich umgehört.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
09.10.2025
4 min.
Essen für den guten Zweck: Handwerker aus Ort im Erzgebirge sammeln mit ihren Leckereien für neue Glocken
Mit Genuss für die Glocken: Ringo Lämmel, Manja Engel, Doreen Seidel und Tom Viehweger wollen mit ihren Produkten Geld für die Glocken sammeln.
Die Kirchenglocken in Gelenau sind in die Jahren gekommen und müssen durch neue ersetzt werden. Das kostet Geld. Vier Handwerker aus dem Ort wollen dazu beitragen. dass davon reichlich zusammenkommt.
Robby Schubert
