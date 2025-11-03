Das große Backen hat begonnen: Was der Stollen im Erzgebirge in diesem Jahr kostet

Nach dem Ärger im August, wo es zwischenzeitlich um eine Stollenabgabe ging, mussten die Bäcker im Erzgebirge hart kalkulieren. Für sie ist die Schmerzgrenze erreicht. Müssen das nun die Käufer ausbaden?

Rosinen weichen im Rum. Bis kurz vor Ultimo wird knallhart kalkuliert. Währenddessen trudeln erste Bestellungen ein. Im Erzgebirge hat das große Backen begonnen. Und die Frage der Fragen: Wird Weihnachten teurer? Werden die Stollen teurer? „Freie Presse" hat sich umgehört.